В Алакольском районе отремонтируют разрушенный мост в кратчайшие сроки

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Все ремонтные работы находятся на тщательном контроле акима Алакольского района.
Сегодня частично разрушился объездной-дополнительный мост на трассе Кабанбай-Лепсы. Ситуация произошла из-за чрезмерного подъема воды в реке и сильного дождя. В настоящее время идет реконструкция моста, на объекте работают дорожники, задействованы один кран, два КамАЗа, две единицы погрузочной техники, сообщает zakon.kz.
Заказчиком строительных работ данного моста является Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, подрядная организация-ТОО "СМП-306".
Все ремонтные работы находятся на тщательном контроле акима Алакольского района.
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