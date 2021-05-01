Какой будет погода в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте

Об этом рассказали в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды на 2-4 мая в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

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Нур-Султан

2 мая: малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2-7 днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 19-21 тепла.

3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 20-22 тепла.

4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 20-22 тепла.

Алматы

2 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 21-23 тепла.

3 мая: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.

4 мая: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.

Шымкент

2 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.

3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.

4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 33-35 тепла.

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