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Благодатный огонь доставят из Израиля в три города Казахстана

Фото: МИД РК 1 мая 2021, 23:08

Его доставят самолетом Cessna Citation CJ3.

Благодатный огонь из Израиля в Казахстан доставят самолетом Cessna Citation CJ3 (бортовой номер UP-CS302) авиакомпании "Kaz Air Jet", сообщает zakon.kz.

Экипаж в составе командиров самолета: Алексей Штогрин, Владимир Сердцов, Виталий Фокин, Анатолий Таласбаев.

В делегацию по доставке огня вошли: Отец Игорь (Светличный), Матвеев Виктор, Нестерова Оксана.

Огонь будет доставлен в три города Казахстана:

  • в Актау - в 22:00;
  • в Нур-Султан - в 02:10;
  • в Алматы - в 04:30.

Ранее в Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи сошел благодатный огонь.

Как сообщили в МИД РК, посольство Казахстана в Израиле и представители Православной церкви Казахстана приняли участие в церемонии схождения благодатного огня.

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