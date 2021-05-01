Пасхальное Богослужение прошло в Алматы

Присутствовать на Пасхальной Божественной Литургии можно онлайн.

В ночь с 1 на 2 мая в Кафедральном Вознесенском соборе Алматы прошло праздничное Пасхальное Богослужение, сообщает zakon.kz.

Присутствовать на Пасхальной Божественной Литургии можно было онлайн.

Видео богослужения, которое длилось более трех часов, можно посмотреть здесь.

Также демонстрация праздничного богослужения проходила на LED-дисплее, установленном на площадке перед Вознесенским собором.

Как прошло Пасхальное Богослужение в Алматы

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