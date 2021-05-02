"Грэмми" организуют по новым правилам

Премия отказалась от "секретных комитетов".

Престижная музыкальная премия "Грэмми" в 2022 году организуют по новым правилам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как сообщили в Национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS), которая вручает награду, в частности, "Грэмми" отказалась от "секретных комитетов". В эти комитеты входило от 15 до 30 представителей индустрии, которые отбирали номинантов на несколько номинаций.

Речь идет о наградах "Альбом года", "Песня года", "Запись года" и "Лучший новый артист".

Отмечается, что теперь выбор номинантов будет основан на голосах членов академии.

Также академией будут введены две новые категории наград:

"Лучшее глобальное музыкальное выступление";

"Лучший альбом Musica Urbana" (латинская урбанистическая музыка).

Вместе с тем организаторы престижной музыкальной премии проведут переаттестацию среди большей части членов академии (более 90%).

Таким образом, академия убедится в том, что голосующие "активно участвует в создании музыки и музыкальной жизни".

5 января было принято решение, чтобы отложить церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми". Причиной этому, как отметили организаторы, стала угроза распространения COVID-19.

Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100.

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