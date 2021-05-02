Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Алматы

Благодатный огонь отправили самолетом в три казахстанских города – Нур-Султан, Алматы и Актау.

Утром 2 мая в Алматы из Иерусалима (Израиль) доставили Благодатный огонь, передает zakon.kz.

1 мая священнослужители Греческой православной церкви доставили святой огонь к Яффским воротам старого города Иерусалима, где его получили дипломаты зарубежных стран и уполномоченные лица. Далее Благодатный огонь отправили самолетом в Казахстан. Первыми его получили города Нур-Султан, Алматы и Актау.

В Алматы Благодатный огонь доставили в 5.45 утра.

Доставила священный огонь делегация Казахстанского Митрополичьего округа: протоиерей Игорь Светличный, Виктор Матвеев и Оксана Нестерова.

Как рассказал Отец Игорь, Благодатный огонь делегаты доставят в Кокшетау, Петропавловск, Караганду, Шымкент, Талдыкорган и другие города Казахстана.

Божьей милостью мы, как в прошлом году во время локдауна, имели возможность доставить Благодатный огонь. Благодарим посольство Казахстана в Израиле за оказанную помощь и всех кто участвовал... ...Казахстан был одной из немногих стран, всего восемь стран смогли доставить в этом году Благодатный огонь к себе, - сказал Отец Игорь.

В Израиле на сегодня нет жесткого карантина, но иностранных граждан они не принимают, поэтому от каждой страны они приняли всего по одному человеку, сопроводили в храм Гроба Господня на богослужение и уже оттуда мы привезли фонари с огнем в аэропорт и полетели домой, - сказал Игорь Светличный.

В Алматы Благодатный огонь сначала будет доставлен в Никольский собор. Там будут обновлены лампады, свечи. По традиции, как в храме Гроба Господня, весь огонь в храме погашается и зажигается вновь от Благодатного огня.

2 мая встреча Благодатного огня состоится перед началом Великой пасхальной вечерни, которую совершит глава Казахстанского Митрополичьего округа в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря.

Начало богослужения в 17:00.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!