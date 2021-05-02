Лучшие напитки к шашлыкам назвала врач-диетолог

По ее мнению, лучше выбрать обычную очищенную воду.

Как правильно выбрать безалкогольное сопровождение к шашлыкам. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает zakon.kz.

По ее мнению, с которым она поделилась с ФАН, лучше выбрать обычную очищенную воду.

Если же хочется выпить что-то похожее на лимонад, то можно взять обычную газированную воду и добавить туда ягоды. Существует большое количество рецептов и с травами, и с мятой, и с лимоном, и с огурцами. Елена Соломатина

В сладкой газированной воде, как напомнила врач-диетолог, находится большое количество сахара.

В баночке пепси-колы находится приблизительно шесть кубиков сахара, в кока-коле - примерно пять кубиков, - уточнила она.

Как подчеркнула диетолог, сахар, содержащийся в магазинных лимонадах, будет легко усваиваться за счет газации.

Пузырьки раздражают слизистую, и сахар очень быстро всасывается. Если мы будем пить сладкую воду после тяжелой пищи, то сахар будет мешать ее усвоению. Елена Соломатина

Быстрое усвоение сахара, по ее словам, может привести к негативным последствиям.

Ничего хорошего не будет - тяжелая пища будет дольше проходить по желудочно-кишечному тракту. В красном мясе, в том же шашлыке, много токсинов, и если долго их не выводить, то в конечном итоге повышается риск рака кишечника. Елена Соломатина

Также врач назвала безопасную дозу сладких газированных напитков.

Будет лучше, если лимонад будет домашним, но, если человеку очень хочется, он может выпить полстакана кока-колы. Елена Соломатина

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