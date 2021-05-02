Казахстанский "Химик" за 82 секунды финишировал российского бойца ММА

Константин Чередниченко выступил против Алексея Федорова на турнире по смешанным единоборствам ММА.

Казахстанский боец Константин Чередниченко (8-6) по прозвищу "Химик" выступил на турнире по смешанным единоборствам ММА Серия-31, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Чередниченко был россиянин Алексей Федоров, для которого это был дебют в профессиональном ММА. Бой в полулегком весе был рассчитан на три раунда, но закончился уже в первом — Константину Чередниченко потребовалось всего 82 секунды, чтобы победить сабмишном.

Таким образом, Чередниченко одержал девятую победу в карьере, а Федоров потерпел первое поражение.

Было отмечено, что этой победой казахстанский файтер закрыл серию из трех поражений подряд.

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