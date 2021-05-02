Протестующие закидали полицию бутылками и дымовыми шашками в Берлине

Трое сотрудников получили травмы.

От 5 до 8 тыс. человек собрались вечером в субботу на первомайское шествие в центре Берлина, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.

Правоохранители попытались остановить шествие, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила — были без масок и не держали дистанцию. В итоге митингующие вступили с ними в бой.

В полицейских полетели бутылки и дымовые шашки. После чего разгоряченные протестующие собрали в кучу деревянные коробки и начали жечь костры в центре города. В акции участвовали до 8 тысяч человек. Безопасность обеспечивали более 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В полиции сообщили, что трое сотрудников получили травмы. Наиболее агрессивных участников демонстрации задержали.

Из года в год акции левых радикалов в Кройцберге заканчиваются столкновениями с полицией. Первые и самые массовые беспорядки на Первомай прошли в этом столичном районе еще в 1987 году. Радикалы тогда подожгли десятки машин, разгромили супермаркеты, устроили пожар на станции метро. В последние годы эскалации удавалось избежать.

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