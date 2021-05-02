Никас Сафронов расписал на Пасху окаменелые яйца динозавра

Возраст яиц составляет от 70 до 100 миллионов лет.

Популярный художник Никас Сафронов в канун Пасхи расписал пять окаменелых яиц динозавра, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лайф.

Возраст яиц, которые художник оформил в своем авторском стиле, составляет от 70 до 100 миллионов лет. Художник получил их в подарок из частной палеонтологической коллекции.

Принадлежат яйца гадрозавру — утконосому травоядному ящеру, который передвигался на двух задних лапах.

Этот монотипический род динозавров-орнитоподов является одним из самых крупных позвоночных Земли — высотой около 12 метров, а весом примерно 3,5 тонн. Обитали такие животные на мелководье, их останки встречаются в меловых отложениях. Передняя часть головы гадрозавров напоминала огромный утиный клюв со сложной зубной системой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!