Корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС и полетел к Земле

Приводнение корабля ожидается примерно через шесть с половиной часов.

Космический корабль Crew Dragon 1 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Команда на начало отстыковки была дана в 6:30. Приводнение корабля ожидается примерно через шесть с половиной часов, в 12:57, в районе Мексиканского залива у побережья Флориды.

Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года с экипажем из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре прошлого года и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17".

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