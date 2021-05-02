Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац сердечно поздравляют всех православных с главным христианским праздником.

Артисты легендарного театра поздравляют страну с Пасхой Христовой, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! Уважаемые наши зрители!

Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац сердечно поздравляют всех православных с главным христианским праздником – Великим и Светлым праздником Пасхи Христовой!

Ежегодно этот праздник отзывается в наших сердцах радостью и надеждой. Несмотря на все житейские трудности и преграды, он дарит нам веру, истинную опору и великую силу любви.

День Святого Христова Воскресения укрепляет веру в торжество мира, добра и справедливости, символизирует духовное обновление и торжество жизни, любовь и согласие, объединяет всех нас на основе традиционных духовных ценностей, побуждает к свершению добрых поступков и дает неиссякаемый источник душевных сил, любви и способности дарить добро! Этот светлый праздник укрепляет извечные ценности – веру, надежду, любовь, а потому наполняет сердца особым трепетом, глубокой и искренней радостью, желанием творить добрые дела!

Желаем вам успешного воплощения в жизнь всех ваших благих начинаний, мира и добра!

Пусть спасительный праздник Воскресения Христова будет для вас неиссякаемым источником любви, мира, сил и милосердия! В эти святые дни желаем вам и вашим близким светлой Пасхальной радости! Пусть эта радость наполняет ваши сердца и станет основой счастливой и благополучной жизни. Мира, здоровья, долголетия, процветания и благополучия во всем!

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