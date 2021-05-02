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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 325 тысяч

Фото: zakon.kz. 2 мая 2021, 08:03

За прошедшие сутки зарегистрировано 2804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 мая 2021 года в Казахстане⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 2804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 325 499 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 55201 (+685),
  • в городе Нур-Султан – 46127 (+429),
  • в ВКО – 25037 (+94),
  • в Карагандинской области – 23827 (+237),
  • в Атырауской области – 22034 (+88),
  • в Алматинской области – 21609 (+275),
  • в Павлодарской области – 21014 (+176),
  • в ЗКО – 19497 (+157),
  • в Акмолинской области – 18590 (+146),
  • в Костанайской области – 14764 (+27),
  • в СКО – 14032 (+33),
  • в городе Шымкенте – 9553 (+117),
  • в Актюбинской области – 9371 (+140),
  • в Жамбылской области – 7954 (+69),
  • в Мангистауской области – 5793 (+58),
  • в Кызылординской области – 5628 (+44),
  • в Туркестанской области – 5468 (+29).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 485,
  • в городе Алматы - 182,
  • в городе Шымкенте - 1,
  • в Акмолинской области - 155,
  • в Актюбинской области - 67,
  • в Алматинской области - 81,
  • в Атырауской области - 93,
  • в ВКО - 48,
  • в ЗКО - 84,
  • в Карагандинской области - 225,
  • в Костанайской области - 12,
  • в Кызылординской области - 85,
  • в Мангистауской области - 16,
  • в Павлодарской области - 13,
  • в СКО - 23,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране выздоровели 278 584 человека от COVID-19

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