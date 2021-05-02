Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся, отметил Президент.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает zakon.kz.

Поздравление Главы государства было опубликовано на сайте Акорды.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех православных граждан нашей страны со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся.

Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости.

В дни испытания пандемией эти общечеловеческие ценности обретают особое значение, поскольку способствуют укреплению взаимопонимания, мира и согласия.

Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом!

От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!

С праздником Пасхи!

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