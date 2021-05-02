Бабушка выкинула всю технику после передачи: на доктора Мясникова хотят подать в суд

Адвокат отметил, что иск мужчины о взыскании ущерба может быть удовлетворен.

Житель города Обнинск Калужской области собрался подавать в суд на кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, более известного как доктор Мясников, сообщает zakon.kz со ссылкой на Obninsk.name.

По словам россиянина, врач причинил его семье материальный ущерб

Как пояснил мужчина, в одном из эфиров ведущий рассуждал о вреде бытовой техники: микроволновок, электрических чайников и фенов.

На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку, — рассказал россиянин, добавив, что бабушка рассказала ему об услышанном в эфире.

Адвокат в комментарии изданию отметил, что иск мужчины о взыскании ущерба может быть удовлетворен.

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