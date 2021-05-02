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Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Фото: ria.ru 2 мая 2021, 10:35

Ситуация на границе "характеризуется как стабильная".

Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации, - сообщила в воскресенье Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

По данным погранведомства, ситуация на границе "характеризуется как стабильная", за прошедшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".

Также отмечается, что пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме.

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