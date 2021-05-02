Казахстанская теннисистка выиграла парный разряд турнира серии ITF в США

Для Анны Данилиной этот титул стал вторым в сезоне и 17-м в карьере.

В финале парного разряда турнира серии ITF в американском Шарлоттсвилле казахстанка праздновала победу в дуэте с представительницей Австралии Ариной Родионовой, сообщает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ФТК, в финале им противостояли Эрин Рутлиф из Новой Зеландии и Алдила Сутджиади из Индонезии. Казахстанско-австралийская пара взяла верх 6:1, 6:3.

За 1 час 17 минут матча Анна и Арина реализовали пять брейк-пойнтов из десяти, допустив одну двойную ошибку на подаче.

Для Данилиной этот титул стал вторым в сезоне и 17-м в карьере, причем 16 из них казахстанка выиграла в парном разряде.

Этот сезон складывается хорошо, удалось выиграть очередной титул, что не может не радовать меня. Я двигаюсь в правильном направлении. Если говорить о решающем матче, мы правильно сыграли во второй партии – достаточно агрессивно, чтобы повернуть результат матча в свою пользу - отметила Данилина после победы пресс-службе ФТК.

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