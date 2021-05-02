Сгорели кресты и памятники: на карагандинском кладбище произошел пожар

Пожар был на площади одного гектара.

Вечером 1 мая на старом кладбище в Майкудуке произошел пожар, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили на одном из instagram-пабликов города.

Огонь уничтожил кресты, памятники, кустарники. Как рассказал очевидец происшествия, это случилось в семь часов вечера. Причина пожара устанавливается.

Пожар был не только на территории кладбища, но и за ограждением. Горело порядка 15 процентов территории кладбища. Тяжело было смотреть, как огонь уничтожает кресты и памятники, - рассказал житель города Сергей.

Родные усопших еще не знают, что могилы повреждены огнем. Неприятное известие они получат в Родительский день, 11 мая, когда посетят могилу близкого человека.

На Зеленой балке на кладбище был пожар на площади одного гектара – горели деревянные кресты, кустарники, трава на территории кладбища и за ее пределами. Пожар тушили 12 человек, были задействованы две автоцистерны. официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова

Пожар потушен.

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