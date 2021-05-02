В Нур-Султане огонь с полыхающего сухостоя в перекинулся на частный дом

Жертв и пострадавших нет.

Огонь с полыхающего сухостоя в перекинулся на частный дом в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

2 мая в 12-22ч пожарные подразделения ДЧС г.Нур-Султан выехали на поступившее сообщение по адресу: р-н Сарыарка, пр. Богенбая 73/1. По прибытию установлено, что происходит горение сухостоя с распространением огня на близстоящий частный дом, - говорится в сообщении ДЧС столицы.

Предварительная общая площадь возгорания составляет 300 кв.м.

На данный момент пожарные в составе 15 человек личного состава и 3х единиц техники работают над ликвидацией пожара.

Как сообщили в ДЧС, жертв и пострадавших нет.

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