Кыргызстан и Таджикистан подписали Протокол делимитации и демаркации госграницы

По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол.

В Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе кыргызского кабмина, в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации государственной границы между государствами, в ходе которого состоялся "обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе".

Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы, - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, по итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол.

Главы делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, - подчеркнули в кабмине.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран.

Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

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