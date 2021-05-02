В Нур-Султане перекрыли часть улицы Ауэзова

По ул. Ауэзова на участке от ул. Дукенулы до ул. А. Молдагуловой будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна.

В Нур-Султане участок улицы Ауэзова перекрыт в связи с ремонтными работами, сообщает zakon.kz.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ведут дорожно-строительные работы, сообщает официальный сайт столичного акимата.

По ул. Ауэзова на участке от ул. Дукенулы до ул. А. Молдагуловой будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна. В этой связи со 2 по 12 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении ведомства.

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