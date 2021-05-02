Казахстанский школьник попросил у президента отменить итоговую аттестацию

По словам ученика, во время экзаменов одновременно в помещении будут находиться 20 невакцинированных школьников, что может привести к увеличению заболевших.

Казахстанский школьник опубликовал открытое видеообращение с просьбой отменить итоговую аттестацию для учеников из-за пандемии коронавируса и прославился в соцсетях, сообщает zakon.kz.

Видеоролик с просьбой отменить аттестацию в школах Казахстана появился на его странице в TikTok.

Девятиклассник Даниял Пазыл записал обращение к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, министру образования и науки Асхату Аймагамбетову и министру здравоохранения Алексею Цою. На размещенных кадрах ученик просит политиков отказаться от проведения итоговых экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов.

Автор видео обратил внимание на то, что на данный момент в Казахстане возросло число заболевших коронавирусом, а 11 из 14 областей республики находятся в так называемой "красной зоне".

Полгода мы мучались, обучаясь онлайн, третья четверть была оффлайн, но была не продуктивной, некоторые даже успели заразиться в школах, у учеников сейчас большая нагрузка, — пояснил Пазыл.

Кроме того, по словам ученика, во время экзаменов одновременно в помещении будут находиться 20 невакцинированных школьников, что может привести к увеличению заболевших.

Публикация парня набрала больше 400 тысяч просмотров. В комментариях под постом другие учащиеся принялись поддерживать просьбу Пазыл.

"Вы правы, министерство должно прислушаться", "Надеюсь тебя заметят и отменят экзамены", "Согласна, после онлайн-обучения очень тяжело сдать экзамены", — писали они.

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