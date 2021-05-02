Куат Хамитов объявил дату следующего боя и имя соперника

Как сообщил "Найман", 19 июня в Атырау он сразится с украинским файтером Антоном Радько (11-6).

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов (20-7-1) объявил о своем следующем поединке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом Хамитов заявил на своей странице в Instagram.

Как сообщил "Найман", 19 июня в Атырау он сразится с украинским файтером Антоном Радько (11-6).

Напомним, свой последний бой Куат Хамитов провел 22 января на турнире Fight Nights Global: "Стальное сердце" — всего за 49 секунд казахстанец нокаутировал российского бойца Максима Пантелеева (0-1).

В прошлом году из-за начавшейся пандемии и массовых ограничений Хамитов смог провести лишь один бой — в сентябре он победил сабмишном в первом раунде россиянина Ахмад-Хана Бокова (6-5).

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