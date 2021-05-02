Взрыв на химическом заводе прогремел в Иране

Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся.

2 мая на химическом заводе в иранском городе Кум произошли крупный пожар и взрывы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми.

Мощный пожар разгорелся в промзоне на химическом заводе компании "Молдан" в 06.02 по местному времени (07:32 по Нур-Султану), - заявил Курейми агентству Fars.

Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся, на место были стянуты 150 пожарных и 20 автомобилей. Часть завода эвакуировали.

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