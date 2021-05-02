Дети Пугачевой и Галкина восхитили поклонников звездной пары

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Ролик отец семейства разместил на своей странице в Instagram.
Сын и дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхитили поклонников звездной пары, сообщает zakon.kz.
Отец семейства записал видео, на котором двойняшки - Гарри и Лиза - поздравляют с праздником Пасхи. Ролик Галкин разместил на своей странице в Instagram.
Всех православных со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! - подписал он видеопоздравление.
За четыре часа ролик с поздравлением Гарри и Лизы набрал почти 800 тыс. просмотров и более 4 тыс. комментариев. Поклонники звездной пары просто в восторге от поздравления двойняшек.
"Боже мой! Какие умнички!"
"Такие они воспитанные и классные"
"Я горжусь родителями этих славных детей - будущее нашей страны!"
"С праздником, любимое семейство"
"Христос воскрес! Мира, добра вам и вашему дому! Хорошие детки, вы правильно их воспитываете!"
"Такие милые искренние детки!"
"Какие молодцы"
"Умняшечки, светлые, добрые, ангелочки"
"Молодцы"
"Какие же славные детки у вас!"
"Такие детки приятные"
"Молодцы детки"
"Спасибо, Максим! Воистину Воскрес! Всю Вашу прекрасную семью с праздником! Как здорово, что детки приобщены к празднику"
"Чудо-детки"
"Золотые детки!"
"Ангелочки! Христос воскрес! Воистину воскрес!"
"Мои вы сладкие! Умнички!"
"Какие молодцы! С праздником вашу семью"
"Какие дети умнички!"
"Славные до невозможности!"
"Воистину Воскрес! Молодцы ребята! Всю семью со Светлой Пасхой! Будьте Здоровы!"
"Умнички! Умиляюсь ими, отличное воспитание Максима и Аллы"
"Милые дети! С праздником вас и ваших родителей"
"Дети - это такое счастье! Ваши просто чудо!"
"Деки умники, здоровья, счастья и Божьего Благословения вам солнышки", - написали фолловеры.
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