Дети Пугачевой и Галкина восхитили поклонников звездной пары

Ролик отец семейства разместил на своей странице в Instagram.

Сын и дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхитили поклонников звездной пары, сообщает zakon.kz.

Отец семейства записал видео, на котором двойняшки - Гарри и Лиза - поздравляют с праздником Пасхи. Ролик Галкин разместил на своей странице в Instagram.

Всех православных со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! - подписал он видеопоздравление.

За четыре часа ролик с поздравлением Гарри и Лизы набрал почти 800 тыс. просмотров и более 4 тыс. комментариев. Поклонники звездной пары просто в восторге от поздравления двойняшек.

"Боже мой! Какие умнички!" "Такие они воспитанные и классные" "Я горжусь родителями этих славных детей - будущее нашей страны!" "С праздником, любимое семейство" "Христос воскрес! Мира, добра вам и вашему дому! Хорошие детки, вы правильно их воспитываете!" "Такие милые искренние детки!" "Какие молодцы" "Умняшечки, светлые, добрые, ангелочки" "Молодцы" "Какие же славные детки у вас!" "Такие детки приятные" "Молодцы детки" "Спасибо, Максим! Воистину Воскрес! Всю Вашу прекрасную семью с праздником! Как здорово, что детки приобщены к празднику" "Чудо-детки" "Золотые детки!" "Ангелочки! Христос воскрес! Воистину воскрес!" "Мои вы сладкие! Умнички!" "Какие молодцы! С праздником вашу семью" "Какие дети умнички!" "Славные до невозможности!" "Воистину Воскрес! Молодцы ребята! Всю семью со Светлой Пасхой! Будьте Здоровы!" "Умнички! Умиляюсь ими, отличное воспитание Максима и Аллы" "Милые дети! С праздником вас и ваших родителей" "Дети - это такое счастье! Ваши просто чудо!" "Деки умники, здоровья, счастья и Божьего Благословения вам солнышки", - написали фолловеры.

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