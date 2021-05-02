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Дети Пугачевой и Галкина восхитили поклонников звездной пары

Фото: скриншот 2 мая 2021, 17:17

Ролик отец семейства разместил на своей странице в Instagram.

Сын и дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхитили поклонников звездной пары, сообщает zakon.kz.

Отец семейства записал видео, на котором двойняшки - Гарри и Лиза - поздравляют с праздником Пасхи. Ролик Галкин разместил на своей странице в Instagram.

Всех православных со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! - подписал он видеопоздравление.

За четыре часа ролик с поздравлением Гарри и Лизы набрал почти 800 тыс. просмотров и более 4 тыс. комментариев. Поклонники звездной пары просто в восторге от поздравления двойняшек.

"Боже мой! Какие умнички!"

"Такие они воспитанные и классные"

"Я горжусь родителями этих славных детей - будущее нашей страны!"

"С праздником, любимое семейство"

"Христос воскрес! Мира, добра вам и вашему дому! Хорошие детки, вы правильно их воспитываете!"

"Такие милые искренние детки!"

"Какие молодцы"

"Умняшечки, светлые, добрые, ангелочки"

"Молодцы"

"Какие же славные детки у вас!"

"Такие детки приятные"

"Молодцы детки"

"Спасибо, Максим! Воистину Воскрес! Всю Вашу прекрасную семью с праздником! Как здорово, что детки приобщены к празднику"

"Чудо-детки"

"Золотые детки!"

"Ангелочки! Христос воскрес! Воистину воскрес!"

"Мои вы сладкие! Умнички!"

"Какие молодцы! С праздником вашу семью"

"Какие дети умнички!"

"Славные до невозможности!"

"Воистину Воскрес! Молодцы ребята! Всю семью со Светлой Пасхой! Будьте Здоровы!"

"Умнички! Умиляюсь ими, отличное воспитание Максима и Аллы"

"Милые дети! С праздником вас и ваших родителей"

"Дети - это такое счастье! Ваши просто чудо!"

"Деки умники, здоровья, счастья и Божьего Благословения вам солнышки", - написали фолловеры.

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