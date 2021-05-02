ЧП произошло в Мангистау

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Спецтранспорт с тяжелой техникой врезался в газопровод.
В Мангистауской области произошло ЧП - спецтранспорт врезался в газопровод, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.
На видео присутствует ненормативная лексика!
Как сообщили в пресс-службе акима Мунайлинского района, ДТП произошло в селе Мангистау.
Специальный грузовой транспорт с тяжелой техникой врезался в газопровод высокого давления сегодня, 2 мая, примерно в 12:50, на въезде в жилой массив "Бесшокы". На место происшествия прибыли сотрудники коммунальных учреждений, спасатели и медики.
Отмечается, что в результате аварии никто пострадал.
Обновление в 20:20
Также в ведомстве сообщили, что из-за аварии 4270 хозяйств остались без природного газа, проводятся ремонтные работы.
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