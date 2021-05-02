Синоптики прогнозируют заморозки, пыльную бурю и грозу.

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 3 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области днем местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью местами ожидаются заморозки 1 градус. Днем местами гроза, ветер юго-западный порывы 15-20, местами 25 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью и утром местами туман, днем местами - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью 3, днем 5 мая местами ожидаются гроза, град. 3-5 мая местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 3, сутки 4-5 мая порывы 23-28 м/с. В Таразе днем 3-5 мая ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

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