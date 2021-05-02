Женщина выстрелила в таксиста из-за цены поездки

Потерпевший отказался от медицинской помощи.

В аэропорту Перми клиентка такси выстрелила из травматического пистолета в водителя из-за цены поездки, передает zakon.kz.

Женщине показалось, что цена за поездку в такси очень высокая, она выстрелила из травматики, но ни в кого не попала, у таксиста только царапина, даже врачей не вызывали, - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, инцидент произошел 30 апреля на въезде на парковку аэропорта.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России сообщили, что конфликт произошел вечером 30 апреля.

Как отметили в ведомстве, водитель такси в результате конфликта серьезно не пострадал: у него царапина губы.

Обоих участников конфликта, которые оказались жителями Нижнего Тагила, доставили в полицию для разбирательства. Установлено, что женщина 1978 года рождения заказала такси от города Нижнего Тагила (Свердловская область) до города Перми. При оплате проезда между ней и водителем 1985 года рождения произошел конфликт. В результате женщина выстрелила в таксиста из травматического пистолета, причинив ему травму в виде царапины губы. пресс-служба УТ МВД РФ

Также в ведомстве сообщили, что потерпевший отказался от медицинской помощи.

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