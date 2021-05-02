В Нур-Султане еще одна улица станет шестиполосной

Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

Свыше 100 улиц планируется построить и отремонтировать в текущем году в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

В текущем году мы построим и отремонтируем свыше 100 улиц. Акцент, как и в прошлом году, делаем на старую часть и жилые массивы. Сегодня ознакомился с ходом проведения дорожных работ. К примеру, это по ул. Малахова (от ул. Р.Дуйсенбаева до ул. Сусамыр), ул. Космонавтов (от пр. Кабанбай батыра до ул. Арай), ул. М.Тулебаева (от пр. Б.Момышулы до пр. Р. Кошкарбаева), ул. М.Горького (от ул. Ж.Жабаева до ул. Т.Мусабаева) и т.д. Кроме того, текущий ремонт был проведен ещё на 37 улицах. Средний ремонт дороги завершен вокруг здания цирка. По нему неоднократно поступали обращения, - написал он.

Также он сообщил, что еще одна улица в Нур-Султане станет шестиполосной.

Кроме того, проводим работы по демонтажу разделительной полосы по ул. Туркестан (от пр. Улы дала до ул. Керей, Жанибек хандары). Это позволит расширить дорогу - увеличить с четырехполосной до шестиполосной. Летом запустим Bus Lane. Также для горожан в районе того участка запустим работу парка. В прошлом году, к примеру, разделительную часть демонтировали по пр. Мангилик ел. Что также позволило разгрузить поток машин, - уточнил градоначальник.

Он отметил, что некачественно отремонтированные и построенные дороги акимат принимать не будет.

Подрядчик будет за свой счет восстанавливать, кроме того, с нерадивыми компаниями будем расторгать договоры. Алтай Кульгинов

По данным акима, в прошлом году было отремонтировано свыше 170 улиц, в том числе в жилых массивах города.

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