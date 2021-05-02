ЧП в Мангистау: комментарий ДП

На водителя спецтранспорта составлен адмпротокол по статье 610 КоАП РК.

Специальный грузовой транспорт с тяжелой техникой врезался в газопровод при въезде в жилой массив "Бесшокы" в Мангистау, сообщает zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области.

2 мая в 12:30 на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что в пос. "Мангистау-5" произошло ДТП. Водитель автомашины Howo, имеющий прицеп, при проезде под трубой газа, не соблюдая меры безопасности, вырвал трубу. На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. пресс-служба ДП Мангистау

В ведомстве сообщили, что пострадавших в результате аварии нет.

2 мая в Мангистауской области произошло ЧП - спецтранспорт врезался в газопровод. Из-за аварии 4270 хозяйств остались без природного газа, проводятся ремонтные работы.

На видео присутствует ненормативная лексика!

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