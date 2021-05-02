Едкий дым охватил один из микрорайонов Актау

Огромные клубы дыма запечатлели водители.

В Актау загорелся мусор на свалке, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, за строительным гипермаркетом в 1А микрорайоне водители запечатлели огромные клубы дыма.

Информация по данному факту поступила в пожарную часть сегодня, 2 мая, в 14:28. По приезду пожарные установили, что на открытой территории произошло возгорание покрышек и мусора. пресс-служба ДЧС Мангистауской области

В ведомстве уточнили, что пожар был ликвидирован в 14:58.

Возгорание тушили семь человек личного состава и две единицы спецтехники.

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