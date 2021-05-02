Ученые нашли связь между опасными заболеваниями и группой крови

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Ученые уверены, что теперь им нужно провести дополнительные исследования для подтверждения полученных результатов.
Ученые опубликовали исследование, в котором обосновывают связь между группой крови и опасными заболеваниями, передает zakon.kz.
Результаты исследования опубликовали шведские ученые в научном журнале eLife, передает РИА Новости.
Выводы основаны на изучении медкарт пяти миллионов больных. Ученые выявили 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определенной группой.
Например, люди со второй группой крови чаще страдают от тромбозов, с первой - от нарушений свертываемости. Женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором чаще страдают гипертонией во время беременности.
Люди с третьей группой крови меньше других подвержены риску образования камней в почках.
Ученые уверены, что теперь им нужно провести дополнительные исследования для подтверждения полученных результатов.
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