Меладзе и Джанабаева с "синяками" рассмешили фанатов

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Брат Валерия Меладзе раскрыл имя новорожденной дочери звездной пары.
Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева с "синяками" рассмешили фанатов, сообщает zakon.kz.
Звездная пара записала шуточный видеоролик для фолловеров с поздравлением с майскими праздниками, который разместили в соцсетях.
Друзья, с майскими праздниками! Всем отличного отдыха, хорошего настроения! Ура! - обратились супруги к своим поклонникам.
Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые, - подписала Джанабаева ролик.
На видеоролике звездная пара предстала перед фолловерами без косметики и с "синяками" под глазами.
Поклонников Меладзе и Джанабаевой рассмешило их поздравление.
"Это на 1 апреля нужно было выложить. Красивая ты, тебя даже синяки не портят!"
"Ну наконец-то живые фото. А то вечно с фильтрами. Классные, настоящие."
"Теперь я понимаю, что не мы одни такие замученные"
"Такие естественные! Счастья Вашей семье, благополучия, с праздником Пасхи!"
"Какие вы милахи!)"
"Уставшие, но счастливые"
"Такие классные! Такие домашние! С дочей вас!!! Вы крутышки))"
"Классные таки! И вам отличного настроения!"
"Повеселили", - написали они.
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Отметим, что брат Валерия Меладзе раскрыл имя новорожденной дочери звездной пары.
Я шестой раз дядя. Назвали Агата, - сказал он Константин Меладзе vokrug.tv.
Пара поженились в 2014 году. 26 февраля 2004 года она родила сына Константина, а 2 июля 2014 года родился второй сын Лука. Агата родилась 12 апреля в одной из московских клиник.
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