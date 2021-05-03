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Меладзе и Джанабаева с "синяками" рассмешили фанатов

Фото: youtube.com 3 мая 2021, 00:16

Брат Валерия Меладзе раскрыл имя новорожденной дочери звездной пары.

Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева с "синяками" рассмешили фанатов, сообщает zakon.kz.

Звездная пара записала шуточный видеоролик для фолловеров с поздравлением с майскими праздниками, который разместили в соцсетях.

Друзья, с майскими праздниками! Всем отличного отдыха, хорошего настроения! Ура! - обратились супруги к своим поклонникам.

Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые, - подписала Джанабаева ролик.

На видеоролике звездная пара предстала перед фолловерами без косметики и с "синяками" под глазами.

Поклонников Меладзе и Джанабаевой рассмешило их поздравление.

"Это на 1 апреля нужно было выложить. Красивая ты, тебя даже синяки не портят!"

"Ну наконец-то живые фото. А то вечно с фильтрами. Классные, настоящие."

"Теперь я понимаю, что не мы одни такие замученные"

"Такие естественные! Счастья Вашей семье, благополучия, с праздником Пасхи!"

"Какие вы милахи!)"

"Уставшие, но счастливые"

"Такие классные! Такие домашние! С дочей вас!!! Вы крутышки))"

"Классные таки! И вам отличного настроения!"

"Повеселили", - написали они.

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Отметим, что брат Валерия Меладзе раскрыл имя новорожденной дочери звездной пары.

Я шестой раз дядя. Назвали Агата, - сказал он Константин Меладзе vokrug.tv.

Пара поженились в 2014 году. 26 февраля 2004 года она родила сына Константина, а 2 июля 2014 года родился второй сын Лука. Агата родилась 12 апреля в одной из московских клиник.

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