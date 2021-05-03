Информации о пострадавших, а также о разрушениях пока не поступало.

2 мая международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Удар был нанесен по той части воздушной гавани, где расквартированы американские военнослужащие. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака.

Как уточняет издание, по меньшей мере пять ракет были перехвачены силами ПВО Багдада.

Отмечается, что информации о пострадавших, а также о разрушениях пока не поступало.

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