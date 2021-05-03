США предрекли катастрофу из-за попыток Байдена "грозить Путину"

В случае обострения отношений США придется "воевать на два фронта" и с Россией, и с Китаем, - пишет автор NI.

Соединенным Штатам предрекли катастрофу из-за попыток американского президента Джо Байдена "грозить Путину", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Недружественные заявления американского лидера в адрес России, как пишет The National Interest, подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой.

Ранее Байден заявил, что США не стремятся к эскалации с Россией, но пригрозил Москве "последствиями" в случае конфликта. По его словам, США и Россия могут сотрудничать в сферах общих интересов.

Как подчеркивает автор материала NI, подобными словами американский лидер сделал "последнее предупреждение" президенту РФ.

В случае обострения отношений США придется "воевать на два фронта" и с Россией, и с Китаем, - следует из материала.

Как пишет журналист издания, "поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия".

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