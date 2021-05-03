Нарколог рассказал, как избежать запоя в праздники

Употребление в течение короткого времени большого количества спиртного чревато серьезными последствиями для организма.

Врач-нарколог Игорь Никифоров рассказал, как удержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков и не допустить алкогольного отравления в майские праздники, сообщает zakon.kz.

Профессор, доктор медицинских наук, в интервью радио Sputnik, рассказал, что если в майские праздники людям нечем заняться, есть риск того, что они станут злоупотреблять алкоголем. Он предупредил, что употребление в течение короткого времени большого количества спиртного чревато серьезными последствиями для организма.

Одна из главных угроз — острый алкогольный гепатит.

Это воспалительный процесс в печени, когда человек перепил. Печень не справляется с таким наплывом алкоголя, в итоге начинается воспалительный процесс. Он может быть достаточно острым с повышением температуры. Острый гепатит может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода. профессор Игорь Никифоров

Он также напомнил, что рядом с печенью расположена поджелудочная железа. Как правило, она тоже начинает страдать, и можно заработать острый панкреатит.

Когда вы садитесь за стол, не превышайте индивидуальную норму употребления спиртного, посоветовал нарколог.

Норму алкоголя человек, не страдающий алкоголизмом, может определить: когда он чувствует, что вошел в состояние алкогольного опьянения, он останавливается. Если человек пьянеет от одного бокала вина, но употребляет два-три по причине праздников, это уже ненормально. профессор Игорь Никифоров

В том случае, когда человек все же не сдержался и выпил лишнего, ему потребуется детоксикация организма. Первое, что нужно сделать в таких случаях, это промыть желудок. выпив литр воды с небольшим количество марганцовки, после чего вызвать рвоту. Такую процедуру необходимо повторить два или три раза. Это избавит организм от алкоголя. который не успел полностью всосаться. После этого в течение дня нужно выпить не менее трех литров воды.

В этот период могут помочь жидкие кисломолочные продукты, например, кефир, который следует использовать в качестве питания.

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