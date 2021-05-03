Двенадцать кредитов оформил карагандинец по чужим документам

Злоумышленник при удобном случае фотографировал документы потерпевших.

Предприимчивый житель Караганды оформил двенадцать онлайн-кредитов по чужим документам, сообщает zakon.kz.

29 апреля в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступили два заявления от 61-летнего жителя города и его 20-летнего сына. Неизвестный оформил на каждого из них онлайн-кредиты по 20 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний родственник потерпевших.

Далее полицейские установили его причастность к еще десяти аналогичным преступлениям.

Злоумышленник использовал простую схему: при удобном случае фотографировал документы потерпевших, а потом посредством онлайн отправлял фото в микрокредитную организацию. При этом размеры займов составляли 20-30 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила около 250 тысяч тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РК. Ведется расследование.

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