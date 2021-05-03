Казахстанские каратисты привезли три медали из Лиссабона

Золотую медаль принес Кайсар Алпысбай.

Заключительный рейтинговый турнир в рамках олимпийского рейтинга премьер-лиги Karate-1 состоялся в столице Португалии, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, казахстанские каратисты завоевали на нем три медали.

Золотую медаль в актив #teamKZ принес Кайсар Алпысбай, выступающий в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке Алпысбай одержал победу над соперником из Латвии Клавиром Калнышем.

Кроме того, выступающий в этой же весовой категории Дархан Асадилов завоевал "бронзу". В поединке за третью строчку он оказался сильнее соперника из Швейцарии.

В женских соревнованиях серебряную награду завоевала Молдир Жанбырбай, представляющая Казахстан в весовой категории до 50 кг. В финальном поединке казахстанка уступила сопернице из Филиппин.

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