Муж и беременная двойней жена погибли под колесами в Актобе

Дома у них осталось еще трое маленьких детей.

ДТП произошло 25 апреля, но широкую известность получила история лишь сейчас. Жители опасаются, что виновному она может сойти с рук, сообщает zakon.kz.

29-летнего мужчину и его 27-летнюю жену сбили на спуске с Сельмашевского моста возле следственного изолятора города Актобе, передает Актобе Таймс.

Женщина находилась на 7-м месяце беременности, ждала двойню. Дома у них осталось еще трое маленьких детей.

Старшему ребенку 6 лет, среднему - 5 лет, а младшему нет еще и годика. Семья жила в городе Жем и несколько лет назад переехала в Актобе. В Жем погибших привезли для захоронения.

25 апреля в 21:10 по улице Арынова напротив следственного изолятора произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 19-летний водитель автомашины марки "Hyundai Solaris", двигаясь по улице Арынова, нарушил ПДД РК. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги и допустил наезд на пешеходов, семейную пару. В результате ДТП 27-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 29-летний супруг госпитализирован в реанимацию БСМП, где на следующий день скончался. Установлено, что водитель получил водительское удостоверение в конце 2020 года. По данному факту проводится расследование. ДП Актюбинской области

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