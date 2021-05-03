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Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в РК снизился

Фото: Wired 3 мая 2021, 08:02

Всего в стране подтверждено 327 995 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 мая 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 327 995 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 55868 (+667),
  • в городе Нур-Султан – 46479 (+352),
  • в ВКО – 25122 (+85),
  • в Карагандинской области – 24062 (+235),
  • в Атырауской области – 22109 (+75),
  • в Алматинской области – 21789 (+180),
  • в Павлодарской области – 21157 (+143),
  • в ЗКО – 19607 (+110),
  • в Акмолинской области – 18726 (+136),
  • в Костанайской области – 14791 (+27),
  • в СКО – 14051 (+19),
  • в городе Шымкенте – 9662 (+109),
  • в Актюбинской области – 9489 (+118),
  • в Жамбылской области – 8022 (+68),
  • в Мангистауской области – 5851 (+58),
  • в Кызылординской области – 5721 (+93),
  • в Туркестанской области – 5489 (+21).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1758 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 444,
  • в городе Алматы - 201,
  • в городе Шымкенте - 74,
  • в Акмолинской области - 121,
  • в Алматинской области - 118,
  • в Атырауской области - 195,
  • в ВКО - 56,
  • в ЗКО - 93,
  • в Карагандинской области - 196,
  • в Костанайской области - 6,
  • в Кызылординской области - 35,
  • в Мангистауской области - 109,
  • в Павлодарской области - 42,
  • в СКО - 54,
  • в Туркестанской области - 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 280 342 человека

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