Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в РК снизился

Всего в стране подтверждено 327 995 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 мая 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 327 995 случаев, из них:
- в городе Алматы – 55868 (+667),
- в городе Нур-Султан – 46479 (+352),
- в ВКО – 25122 (+85),
- в Карагандинской области – 24062 (+235),
- в Атырауской области – 22109 (+75),
- в Алматинской области – 21789 (+180),
- в Павлодарской области – 21157 (+143),
- в ЗКО – 19607 (+110),
- в Акмолинской области – 18726 (+136),
- в Костанайской области – 14791 (+27),
- в СКО – 14051 (+19),
- в городе Шымкенте – 9662 (+109),
- в Актюбинской области – 9489 (+118),
- в Жамбылской области – 8022 (+68),
- в Мангистауской области – 5851 (+58),
- в Кызылординской области – 5721 (+93),
- в Туркестанской области – 5489 (+21).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1758 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 444,
- в городе Алматы - 201,
- в городе Шымкенте - 74,
- в Акмолинской области - 121,
- в Алматинской области - 118,
- в Атырауской области - 195,
- в ВКО - 56,
- в ЗКО - 93,
- в Карагандинской области - 196,
- в Костанайской области - 6,
- в Кызылординской области - 35,
- в Мангистауской области - 109,
- в Павлодарской области - 42,
- в СКО - 54,
- в Туркестанской области - 14.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 280 342 человека
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