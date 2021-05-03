Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в РК снизился

Всего в стране подтверждено 327 995 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 мая 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 327 995 случаев, из них:

в городе Алматы – 55868 (+667),

в городе Нур-Султан – 46479 (+352),

в ВКО – 25122 (+85),

в Карагандинской области – 24062 (+235),

в Атырауской области – 22109 (+75),

в Алматинской области – 21789 (+180),

в Павлодарской области – 21157 (+143),

в ЗКО – 19607 (+110),

в Акмолинской области – 18726 (+136),

в Костанайской области – 14791 (+27),

в СКО – 14051 (+19),

в городе Шымкенте – 9662 (+109),

в Актюбинской области – 9489 (+118),

в Жамбылской области – 8022 (+68),

в Мангистауской области – 5851 (+58),

в Кызылординской области – 5721 (+93),

в Туркестанской области – 5489 (+21).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1758 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 444,

в городе Алматы - 201,

в городе Шымкенте - 74,

в Акмолинской области - 121,

в Алматинской области - 118,

в Атырауской области - 195,

в ВКО - 56,

в ЗКО - 93,

в Карагандинской области - 196,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области - 35,

в Мангистауской области - 109,

в Павлодарской области - 42,

в СКО - 54,

в Туркестанской области - 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 280 342 человека

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