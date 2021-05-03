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Жителей Алматы начали вакцинировать в мечетях и храмах

Фото: almaty.tv 3 мая 2021, 08:19

Пункт вакцинации "Центральной мечети Алматы" является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений.

Алматинцев стали вакцинировать в мечетях и храмах, передает zakon.kz.

Об этом сообщила главный врач городской поликлиники №8, координатор медицинского объединения Алмалинского района УОЗ Алматы Фарида Агибаева.

Так, прививочные пункты развернуты в религиозных организациях:

  • "Калкаман" (Наурызбайский район, Аспандиярова, 84);
  • "Нур" (Наурызбайский район, Даулеткерея, 118);
  • "Музаммиль" (Ауэзовский район, Яссауи, 90);
  • "Аль-Мадина" (Жетысуский район, Федорова, 12);
  • "Абдулла" (Турксибский район, Баймагамбетова, 183а);
  • "Центральной мечети Алматы" (Медеуский район, Пушкина, 16).

Пункт вакцинации "Центральной мечети Алматы" является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений.

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