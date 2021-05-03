Жителей Алматы начали вакцинировать в мечетях и храмах

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Пункт вакцинации "Центральной мечети Алматы" является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений.
Алматинцев стали вакцинировать в мечетях и храмах, передает zakon.kz.
Об этом сообщила главный врач городской поликлиники №8, координатор медицинского объединения Алмалинского района УОЗ Алматы Фарида Агибаева.
Так, прививочные пункты развернуты в религиозных организациях:
Пункт вакцинации "Центральной мечети Алматы" является передвижным и функционирует во время коллективных богослужений.
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