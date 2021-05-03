18 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

Всего в стационарах находится – 15 476 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 898 пациентов.

На 3 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 374 человека (43 920 КВИ+ и 454 КВИ-), сообщает zakon.kz.

Из них в стационарах находится – 15 476 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 898 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 762 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 197 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 122 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 1 мая 2021 года зарегистрировано 12 новых случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 65 человек.

На 2 мая - 16 человек умерли от коронавирусной инфекции и два человека от пневмонии.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 53 083, случаев с летальным исходом - 809, всего выздоровели – 51 820 человек.

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