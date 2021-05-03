Трехлетнюю девочку вернули домой полицейские Шымкента

Более 500 стражей порядка проверили территорию дворов и расспросили жителей. В поисках девочки также были задействованы служебные собаки Кинологической службы.

Полицейские Шымкента нашли и вернули родителям пропавшую трехлетнюю девочку, сообщает zakon.kz. 2 мая 2021 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже дочери. По словам матери, около 13:00 часов она вышла из дома и пропала. Для установления местонахождения девочки начальник Департамента полиции города Шымкент генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов дал поручение всем районным управлениям полиции. В розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав департамента. Более 500 стражей порядка проверили территорию дворов и расспросили жителей. В поисках девочки также были задействованы служебные собаки Кинологической службы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в 22:10 вечера сотрудники Полка патрульной полиции нашли пропавшую девочку на расстоянии одного километра от микрорайона "Отырар" и доставили ее домой к родителям. пресс-служба Департамента полиции города Шымкент

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