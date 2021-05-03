Два региона переместились в "красную зону" по коронавирусу

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Сутки назад Алматинская область вошла в "красную" зону по коронавирусу, теперь она вернулась в "желтую".
Шымкент и Жамбылская область переместились в "красную зону" по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 мая 2021 года выглядит так:
Сутки назад Алматинская область вошла в "красную" зону по коронавирусу, теперь она вернулась в "желтую".
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