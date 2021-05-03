Два региона переместились в "красную зону" по коронавирусу

Сутки назад Алматинская область вошла в "красную" зону по коронавирусу, теперь она вернулась в "желтую".

Шымкент и Жамбылская область переместились в "красную зону" по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 мая 2021 года выглядит так:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зелёной" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

Сутки назад Алматинская область вошла в "красную" зону по коронавирусу, теперь она вернулась в "желтую".

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