Около 7 млн перевела на свой счет бухгалтер ТОО в Усть-Каменогорске

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в отдел полиции была доставлена 52-летняя подозреваемая.

Директор одного из ТОО города Усть-Каменогорска обратился в полицию с заявлением на главного бухгалтера своего предприятия, сообщает zakon.kz.

Жительница областного центра, работая в должности с июля прошлого года по настоящее время, перечислила за это время со счетов ТОО на свой личный счет около 7 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в отдел полиции была доставлена 52-летняя подозреваемая, которая в ходе допроса дала признательные показания. пресс-служба ДП ВКО

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 ч.4 УК РК (кража).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!