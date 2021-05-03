Число граждан Кыргызстана, пострадавших в результате пограничного инцидента, достигло 183

В Кыргызстане заявили, что из-за конфликта было возбуждено 11 уголовных дел.

Число жителей Кыргызстана, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 183, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова, передает 24.kg.

На 2 мая число пострадавших со стороны Кыргызстана составляло 178 человек, количество погибших также было 34 человека.

Конфликт на границе начался 28 апреля. В нем участвовали местные жители, армейские подразделения и тяжелая техника. О перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

О начале отведения войск и техники из зоны столкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана было объявлено 1 мая. Ранее стороны договорились о полном прекращении огня.

В Кыргызстане заявили, что из-за конфликта было возбуждено 11 уголовных дел.

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