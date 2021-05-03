Водителя "скорой" уволили за то, что пел ночью в громкоговоритель

Очевидцы сняли непризнанный талант на видео и выложили в соцсети.

Инцидент произошел в Туркестане. Водитель кареты "скорой помощи" ездил кругами по кольцевой дороге и пел в громкоговоритель, сообщает zakon.kz.

Очевидцы сняли непризнанный талант на видео и выложили в соцсети.

Голос за кадром оценил исполнение и прокричал "Красавчик". Но он такой был один. В полицию поступили жалобы от разбуженных горожан.

Полицейские проверили солиста, выяснили, что он был трезв, но за нарушение тишины на него составили протокол.

Как выяснилось, в ту ночь певец-водитель и его группа доставили в город экстренного пациента из Арыси. А на обратном пути шофер, наслаждаясь тишиной города, решил исполнить свою любимую песню.

Из районной больницы Арыси водителя после этого уволили. Не помогли и извинения, также снятые на видео.

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