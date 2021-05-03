Facebook обвинили в запугивании владельцев iPhone

После запрета собирать персональные данные корпорация Facebook стала уверять своих пользователей в том, что слежка за ними необходима, потому что она позволяет сохранить Facebook и Instagram бесплатными.

С выходом iOS 14.5 пользователи iPhone и iPad получили возможность запрещать приложениям собирать персональные данные. Благодаря требованиям Apple, разработчики обязаны указывать какие данные собираются, а также получить разрешение от пользователя на их передачу, сообщает zakon.kz.

После этого корпорация Facebook стала уверять своих пользователей в том, что слежка за ними необходима, потому что она позволяет сохранить Facebook и Instagram бесплатными, пишет The Verge.

Одним из ярых критиков нововведения был и остается Facebook, который видит в этом угрозу своему бизнесу, ведь сбор максимального количества данных о пользователе помогает качественно настраивать таргетированную рекламу, являющейся одним из основных источников дохода для социальной сети.

Ранее приложения могли делать это по умолчанию, накапливая сведения об интересах и привычках владельца устройства для дальнейшего показа релевантной рекламы.

Теперь если разработчики попытаются обойти требование об отказе или заменят IDFA другой идентифицирующей информацией, например, адресом электронной почты, такое приложение будет считаться нарушающим требование об отказе.

Критики Facebook уже охарактеризовали второй из этих аргументов как "тактику запугивания" в том смысле, что отказ пользователя от отслеживания может вынудить социальные сети сделать свои услуги платными. Кроме того, подобная риторика противоречит многократно звучавшему в прошлом из уст представителей компании тезису о том, что "Facebook бесплатен и всегда останется таким". Правда, с сайта компании эта фраза исчезла два года назад, а еще раньше Марк Цукерберг, отвечая на вопросы конгрессменов, заявил: у Facebook всегда останется бесплатная версия. Таким образом, глава соцсети теоретически не исключает введения платы за пользование сервисом в той или иной форме.

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