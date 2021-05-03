В Минздраве объяснили изменения в графике вакцинации "Спутником V"

Согласно результатам исследования, эффективность вакцины составляет 81,3%, если вторую прививку сделали через 12 недель или позже. В то же время эффективность вакцины составила 66,7%, если интервал между двумя дозами был только 14 дней.

В график вакцинации "Спутником V" внесены изменения, сообщает zakon.kz.

Это сделано в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17.

Интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины должен составить 45 дней. В случае невозможности проведения вакцинации вторым компонентом на 45 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней.

В РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК объяснили, что данная позиция в отношении графика вакцинации основана на официальном заявлении директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи А. профессора, академика РАН, Гинцбурга от 22 апреля 2021 года.

Принципы вакцинологии поддерживают шестинедельный интервал между дозами в многодозовой первичной серии вакцинации. Кроме того, более длительный интервал между основной и дополнительной дозами позволяет созревать В-клетки памяти, что приводит к более высокому и устойчивому ответу. Опыт применения других многодозовых вакцин после однократной дозы предполагает, что защита может длиться шесть месяцев или дольше у подростков и взрослых (например, вакцины против гепатита А и вируса папилломы человека).

А по вакцинам против коронавирусной инфекций научные исследования продолжаются. По мере получения доказательной базы по эффективности будут рекомендованы дополнительные рекомендации.

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Так, в научном издании The Lancet 6 марта 2021 года опубликована информация об эффективности вакцины AstraZeneca COVID-19 при увеличении интервала между дозами на основании результатов трех простых слепых рандомизированных контролируемых исследований, проведенные в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

Согласно результатам исследования, эффективность вакцины составляет 81,3%, если вторую прививку сделали через 12 недель или позже. В то же время эффективность вакцины составила 66,7%, если интервал между двумя дозами был только 14 дней.

С момента проведения массовой вакцинации против коронавирусной инфекций данная практика используется в отношении других вакцин против коронавирусной инфекций во многих странах мира.

В настоящее время на основании полученных научных данных Британия изменила план вакцинации для вакцин (Pfizer совместно с BioNTech/ Оксфордского университета и компании AstraZeneca). Если раньше планировалось вводить вторую дозу вакцины через 21 день после первой, то в настоящее время интервал увеличен до трех месяцев.

Во Франции увеличен интервал между прививками мРНК вакциной (компаний BioNTech/Pfizer и Moderna) с 14 апреля 2021 года до 6 недель вместо 4 недель.

По официальным данным Министра здравоохранения Ирландии также в ближайшие дни планируют продлить интервал между первой и второй дозами вакцины Covid-19 с четырех недель до более длительного периода до 12 недель.

Министерство здравоохранения Украины, где вакцинация против коронавирусной инфекций начата с 25 февраля т.г. увеличило интервал между двумя прививками вакциной CoviShield с 28 дней до 90 дней по рекомендациям Национальной технической группы экспертов, что также не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает введение второй дозы через 4-12 недель.

Таким образом, полученные данные научных исследований по изучению эффективности вакцин против коронавирусной инфекций и практики вакцинации против коронавирусной инфекций со всего мира показывают, что первая доза двухдозовой вакцины подтверждает положительный эффект в сокращении случаев заболевания КВИ и госпитализаций. пресс-служба РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК

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