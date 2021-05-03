На трассе в Актюбинской области погиб водитель – еще четыре человека пострадали

Водитель Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газель".

2 мая около 15:15 на автодороге "Актобе-Орнбург" произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще четверо получили ранения, сообщает zakon.kz.

30-летний водитель автомобиля Audi недалеко от поселка Мартук выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газель".

В результате ДТП водитель Audi скончался на месте происшествия, трое пассажиров и один пассажир "Газели" с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Мартукского района. пресс-служба ДП Актюбинской области

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