Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

На трассе в Актюбинской области погиб водитель – еще четыре человека пострадали

Фото: Propress 3 мая 2021, 15:53

Водитель Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газель".

2 мая около 15:15 на автодороге "Актобе-Орнбург" произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще четверо получили ранения, сообщает zakon.kz.

30-летний водитель автомобиля Audi недалеко от поселка Мартук выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газель".

В результате ДТП водитель Audi скончался на месте происшествия, трое пассажиров и один пассажир "Газели" с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Мартукского района. пресс-служба ДП Актюбинской области

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Диета для планирующих беременность: восточные рекомендации
Американские ученые составили фоторобот бога